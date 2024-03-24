طريقة عمل كيكة الموز بخطوات سهلة.. «حلي بعد الفطار»

الكيك من أصناف الحلويات المُحببة للكبار والأطفال، ومن أشهر الأطباق التي تحرص الأمهات على تحضيرها لأطفالها بشكل دائم، ويمكن تقديمها لأفراد الأسرة بنكهات مختلفة بعد الإفطار في شهر رمضان، لذا نقدم في التقرير التالي طريقة عمل كيك الموز بمكونات بسيطة في المنزل.

يضيف الموز قيمة غذائية إضافية للكيك، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويمكن تحضير كيك الموز بخطوات بسيطة وفي وقت لا يتخطي 30 دقيقة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الإيد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة، كالتالي:

مقادير طريقة عمل كيكة الموز

كوب موز مهروس.

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب صغير سكر.

3 بيضات.

رشة صغيرة من ملح.

كوب حليب.

قرفة ناعمة حسب الرغبة.

طريقة عمل كيكة الموز

اهرسي الموز في الخلاط الكهربائي ثم اسكبي عليه الحليب والسكر والزيت والفانيليا و3 بيضات والقرفة ويخفق الخليط جيدًا.

ضعي الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح في وعاء متوسط الحجم، واخفقي المكونات جيدًا ثم اسكبيها على خليط الموز والحليب.

احضري صينية بحجم مناسب وادهنيها بالزيت ثم اسكبي الخليط داخلها بالتدريج.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وادخلي الكيكة واتركيها لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.

بعد خروج كيكة الموز من الفرن قطعيها إلى شرائح وقدميها في طبق التقديم مع تزيينها بالمكسرات أو الفاكهة.

نصائح الشيف نجلاء الشرشابي عند تقديم كيكة الموز