ملخص الحلقة 6 مسلسل جودر.. ياسر جلال يتعرض للخطف وساحرة تستخدم القوى الخفية

خلاف كبير حدث بين أبناء عمر المصري على تقسيم التركة، التي ستؤول إليهم بعد وفاة والدهم، ولكن استطاع جودر الابن الأصغر لعمر المصري، أن يُنهي ذلك الخلاف، بموافقته على تنازل أخوته له عن الدكان مقابل أن دفع مبلغ مالي، ويترك لهم الذهب، وذلك في إطار ملخص الحلقة 6 من مسلسل جودر التي قبلها.

ملخص الحلقة 6 مسلسل جودر

وبعد أن ذهب الأبناء إلى القاضي واصطلحوا على التنازل عن الدكان لصالح أخيهم جودر الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وذهب كلٌ منهم إلى سبيله، رجع جودر إلى دكانه صحبة سيدة عجوز، طلبت منه أن يساعدها في سداد دينها للرجل الذي تسكن لديه، والذي يريد أن يأخذ ابنتها وبيعها في سوق النخاسة مقابل الدين.

ساحرة تحاول أخذ جودر

خلال عرض أحداث الحلقة 6، ظهر جودر على ظهر سفينة مُبحرة بعرض البحر، ويقوم الركبان بضربه على رأسه بقوة، وبمجرد أن يغمى عليه، ينزلانه في باطن السفينة، وما أن ترسو السفينة حتى يجدان السيدة التي تطلب منهم أخذ جودر، وتحدث مساومة بينها وبين ربان السفينة على أخذ جودر، فيرفض إعطائها إياه حيا، وهي تهدده بالموت إن لم يبق حيا، لتظهر حقيقتها في نهاية المطاف، فستخدم القوى الخفية التي في يدها وتقتل جميع من في السفينة.