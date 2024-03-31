مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21.. الكبير يقرر تركيب كاميرات في المنزل

طلب الكبير من شقيقة جوني خلال الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض على قناة on، أن يشتري له كاميرات يضعها في المنزل.

أخبر الكبير جوني أنه يريد تركيب كاميرات في الدوار، لحماية منزله من المطاريد، ويطلب من هجرس أن يقوم بحراسة مربوحة في كل مكان تذهب إليه، كما سأل الكبير جوني عن أموال الحفار، ليفاجئ أنه «لخبط الأمور» ودفع الأموال لشخص آخر فقرر الهروب من أمام الكبير قبل أن يكشفه.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي

يذاع مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21 على قناة ON، العرض الأول عند الساعة 6:10 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 فجر اليوم التالي، ثمّ تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

مسلسل الكبير اوي من بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.