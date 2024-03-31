مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21.. هل يعاقب أحمد مكي شقيقه جوني؟

نجح الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، بشخصية «جوني» في مساعدة شقيقه «الكبير» بعد استدعاء المأمور، للقبض على المطاريد الذين اقتحموا قرية المزاريطة.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي8، استدعي المأمور «الكبير» ليخبره بهجوم المطاريد على المزاريطة، وفي نفس الوقت كان لديه مقابله مع شخص يساعده في القضاء على حشرة الحفار، التي التهمت المحصول.

بدأ «جوني» بصحبة «هجرس» البحث عن صاحب الحفار في الثرية، ليكتشفا شخصًا جالسًا فوق حفار أمام حفرة كبيرة، فأعطى «جوني» الشخص المال، واتضح أنه نصاب وسرق المال، فهل سيكتشف «الكبير» خلال الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8 خطأ جوني؟

أبطال الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، أحمد مكي في دور جوني والكبير، ومحمد سلام في دور هجرس، ومصطفى غريب في دور العترة، ورحمة أحمد في دور مربوحة زوجة الكبير أوي.