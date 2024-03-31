مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20.. أحمد مكي يواجه المطاريد

استدعى مأمور المزاريطة الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يُعرض عقب أذان المغرب مباشرة، لمساعدة الشرطة في التصدي للمطاريد.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8

وفوجئ الكبير أوي بالغفير أيهم يخبره أن المأمور يريده، ليتوتر الكبير بسبب هذا الاستدعاء، وعند ذهابه للمأمور يخبره أن المطاريد نزلوا إلى المزاريطة، ومطلوب من الكبير بما أنه عمدة المزاريطة أن يساعد الشرطة في التصدي لهم، وتسليمهم للشرطة.

ويوافق الكبير ويبدأ في التفكير بطرق للوقوع بهؤلاء المطاريد، ويخبر مربوحة بالأمر وتأخذ كلام الكبير بعدم اهتمام بسبب انشغالها في استلام القرد الذي تفاجأت بأنه غوريلا.

أبطال الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8

يشارك في الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم: أحمد مكي في دور الكبير أوي وجوني، ورحمة أحمد «مربوحة» في دور زوجة الكبير أوي، ومصطفى غريب في دور العترة ابن الكبير أوي.