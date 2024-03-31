نقابة الصحفيين تعقد إفطارها السنوي في الذكرى الـ83 لتأسيسها (صور)

عقدت نقابة الصحفيين إفطارها السنوي في الذكرى 83 لتأسيسها بحضور أعضاء مجلس النقابة وعلى رأسهم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء الجمعية العمومية.

وشهد الإفطار حضورا واسعا من الأعضاء، وعدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.

وتأتي الاحتفالية بالتزامن مع يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني.

حفل إفطار نقابة الصحفيين

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنه تمت دعوة الزملاء الفلسطينيين، تقديرًا لصمودهم، وصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري في وجه العدوان الصهيوني، وتأكيدًا من النقابة في عيدها الثالث والثمانين على أن أبوابها ستظل مفتوحة لنصرة القضية الفلسطينية، وإحياءً ليوم الأرض الفلسطيني، واستبسال الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم ضد محاولات التهويد والتهجير.

ويعقب الإفطار في الثامنة مساءً، مؤتمرا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض، يتحدث فيه عدد من الصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة مؤخرًا، وكذلك ممثلون عن تليفزيون فلسطين.

يوم الأرض الفلسطيني

ويأتي يوم الأرض الفلسطيني؛ تخليدًا لهبّة الجماهير العربية داخل أراضي 1948، ضد الاستيلاء على الأراضي، والاقتلاع والتهويد، التي انتهجتها دولة الاحتلال الصهيوني، بينما تأتي الذكرى الـ 48 له هذا العام متواكبة مع العدوان الوحشي الأخير على غزة، الذي استشهد خلاله أكثر من 32 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 136 صحفيًا.