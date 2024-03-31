نقابة الصحفيين تستعد لحفل الإفطار السنوي في الذكرى الـ83 لتأسيسها

تستعد نقابة الصحفيين المصرية، لحفل الإفطار السنوي لأعضاء النقابة في الذكرى الـ83 لتأسيسها، ونشر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مجموعة من الصور لاستعدادات النقابة لاستقبال الأعضاء في الذكرى الـ83 لتأسيسها، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على «فيسبوك».

إفطار نقابة الصحفيين

وتنظم نقابة الصحفيين إفطارها السنوى، مساء اليوم، في ذكرى العيد الثالث والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين، متضمنًا وجبات صيامي للزملاء المسيحيين. ويشارك في الإفطار، الذي يأتي متزامنًا مع يوم الأرض الفلسطينى 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني، عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّه تمت دعوة الزملاء الفلسطينيين، تقديرًا لصمودهم، وصمود الشعب الفلسطينى الأسطوري في وجه العدوان الصهيوني، وتأكيدًا من النقابة المصرية في عيدها الـ83 على أنّ أبوابها ستظل مفتوحةً لنصرة القضية الفلسطينية، وإحياءً ليوم الأرض الفلسطيني، واستبسال الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم ضد محاولات التهويد والتهجير.

يعقب الإفطار فى الثامنة مساءً، مؤتمر تضامني مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض، يتحدث فيه عدد من الصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة مؤخرًا، وكذلك ممثلون عن تليفزيون فلسطين.

ويختتم اليوم في التاسعة بحفل فني تحييه فرقة المرعشلي السورية للإنشاد الديني بمناسبة ذكرى تأسيس النقابة، تقدم خلاله عددًا من الأغنيات الخاصة بفلسطين، وكذلك ابتهالات وتواشيح دينية، بمناسبة شهر رمضان المعظم.