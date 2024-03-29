«الصحفيين» تعلن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للمرة الثالثة

أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، اليوم الجمعة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثالثة، وذلك لعدم حضور(25%) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة أن المجلس كان قد وجه الدعوة ثلاث مرات للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «9864» صحفيا لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في31/12/2022م، والسنة المنتهية في31/12/2023م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023.