ميار الببلاوي عن كتمان الشهادة في أزمة وفاء مكي: «مكنش في إيدي حاجة»

تحدثت الفنانة ميار الببلاوي، عن أزمة الفنانة وفاء مكي، وما أثير بشأن كتمانها للشهادة، وتبرأتها في قضية تعذيب الخادمتين.

وقالت «الببلاوي» في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «لم أكتم الشهادة لمدة 23 سنة، مكتمتش حاجة خالص، فيه فرق بين إني أكتم وإني أكون مش فاهمة».

وتابعت الفنانة: «منذ 23 سنة لم أكن كبيرة بشكل كافٍ، ومكنش في إيدي أي حاجة، ولا كنت ملك نفسي ولا كنت موجودة في مصر، ولا كنت أقدر أوصلها، وكان فيه تضارب في الأقوال مكنتش فاهماها، وساعتها كنت فاهمة غلط إنها بريئة».