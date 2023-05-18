تطورات الحالة الصحية لـ ميار الببلاوي.. خرجت من المستشفى

طمأن محمد، نجل الفنانة ميار الببلاوي جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استلزمت نقلها قبل ساعات إلى إحدى المستشفيات للوقوف على تطورات حالتها الصحية.

وأوضح محمد نجل الفنانة ميار الببلاوي لـ«الوطن» أنها عادت لمنزلها ولكنها غير قادرة على الحديث في الوقت الحالي.

نجل ميار الببلاوي: والدتي عادت للمنزل

كانت الفنانة ميار الببلاوي قد أصيبت بحالة إغماء مفاجئة بعد نزولها من سيارتها أثناء توجهها لعملها بإحدى القنوات الفضائية لعرض حلقتها من برنامجها الأسبوعي، وهو ما دفع المقربين منها لنقلها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية.

ميار الببلاوي تعلن مرورها بأزمة نفسية

ومرت ميار الببلاوي بأزمة نفسية خلال الشهر الماضي، وقالت وقتها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «من امبارح مخنوقة وقلبي مقبوض وعصبية جدا ومليش نفس لأي شغل نهائي ولا عاوزة أرد على الموبايل ولا أكلم حد، ومتخانقة مع جوزي وابني عنده امتحانات، وبرضه مضايقة ومش فاهمة فيا إيه عمالة أعيط».