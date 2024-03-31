مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21.. العترة يكتشف وجود الغوريلا في الدوار

اكتشف العترة خلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، وجود الغوريلا في الدوار.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي8، دخل العترة بالصدفة غرفة الغوريلا لتمسكه، وتدخل مربوحة وتنصحه ألا يظهر خوفه، وحكت لها قصة دخولها الدوار، وطلبت من العترة ألا يخبر الكبير ولكنه اشترط عليها أن تقنع الكبير أن يوافق على ذهابه في الرحلة.

أبطال الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8

يشارك في الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم: أحمد مكي في دور الكبير أوي وجوني، ورحمة أحمد «مربوحة» في دور زوجة الكبير أوي، ومصطفى غريب في دور العترة ابن الكبير أوي.