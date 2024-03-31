مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21.. الغوريلا في غرفة جوني

أكتشف جوني خلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، وجود الغوريلا مع مربوحة في غرفتة.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8

وفي مشهد آخر من الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، خرج جوني من الحمام ليجد في غرفتة مربوحة والغوريلا، ليشعر بالرعب ويطلب من مربوحة مغادرة المكان مع الغوريلا. لتقنعه مربوحة أنها غوريلا أليفة وموجودة أي الدوار منذ عدة أيام، ولكنه يخاف منها ويترك الغرفة.

مسلسل الكبير أوي 8

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8، عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون على نفس التوقيت على منصة watch it ويضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا أبرزهم: أحمد مكي في دور الكبير أوي وجوني، ورحمة أحمد «مربوحة» في دور زوجة الكبير أوي، ومصطفى غريب في دور العترة ابن الكبير أوي.