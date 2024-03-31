بالأماكن والتفاصيل.. الحكومة تُنشئ 21 مدينة جديدة للنهوض بالعمران في المحافظات

نجحت الدولة، في بناء وإنشاء 21 مدينة جديدة، من الجيل الرابع للمدن السكنية، مستخدمة في ذلك أحدث نُظم البناء، للتوسع العمراني بالمدن السكنية والصناعية والخدمية على الظهير الصحراوي للمدن في مختلف المحافظات المصرية لاستغلال أراضي الدولة في التوسع العمراني والصناعي.

تنفيذ 21 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية

أكد تقرير صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة وضعت خطة طموحة للنهوض بالجانب العمراني من خلال البدء في تنفيذ 21 مدينة مصرية جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، ونجحت في تنفيذ المراحل الأولية منها وتواصل العمل لاستكمالها.

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، المدن الجديدة التي تم البدء في إنشائها خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، وجاءت كالتالي:

العاصمة الإدارية الجديدة

تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها، حيث تقع على مساحة 170 ألف فدان، لتشمل مقرات الرئاسة والحكومة والبرلمان والأحياء السكنية، وتضم مطارًا دوليًا ومدينة أوليمبية، وتتسع لـ 6.5 مليون ساكن، وتسهم في توفير 1.5 مليون فرصة عمل.

مدينة المنصورة الجديدة

يتم بنائها على 4 مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى على مساحة 2063 فدان، وتوشك المرحلة الثانية على الانتهاء بمساحة 1500 فدان، وتبلغ قيمة الاستثمار في مدينة المنصورة الجديدة، 22 مليون جنيه.

مدينة العلمين الجديدة

تم إنشائها على مساحة 48.1 ألف فدان في موقعها المتميز على البحر المتوسط بين برج العرب ومطروح لتشمل مدينة ساحلية ذات طابع سياحي واقتصادي وسكني.

مدينة حدائق العاصمة

يتم إنشائها على مساحة 33.8 ألف فدان بجوار العاصمة الإدارية وأوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء بمساحة 2350 فدانا وتضم 21552 وحدة إسكان اجتماعي و 7128 وحدة إسكان متوسط.

مدينة السلام شرق بورسعيد

جاءت هذه المدينة على مساحة 16 ألف فدان، المرحلة الأولى منها على مساحة 205 أفدنة، وتم مراعاة البعد الأمني في إنشاءها، حيث جاءت بهدف ربط ودمج سيناء بالوادي وتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي على توطين صناعته شرق القناة.

امتداد مدينة الشيخ زايد

يتم إنشائها لتسع لـ 1.2 مليون نسمة، على مساحة 10988 فدان، وتشمل مشروعات خدمية وترفيهية.

مدينة ناصر غرب أسيوط

يتم تنفيذها على مساحة 6006 أفدنة، لتستوعب 345 نسمة، ويتم تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 1600 فدان.

مدينة غرب قنا

جاري تنفيذها على مساحة 8971.1 فدان، لتستوعب 550 ألف نسمة، ويتم تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 1400 فدان.

مدينة توشكى الجديدة

يتم تنفيذها على مساحة 3000 فدان، لتستوعب 80 ألف نسمة، وتنفذ المرحلة الأولى منها لتستوعب 17 ألف نسمة بتكلفة 500 مليون جنيه، وتوفر 30 ألف فرصة عمل.

مدينة أسوان الجديدة

تتميز بموقعها على نهر النيل بمساحة 22389.7 فدان، وتضم مشروعات سكنية وسياحية وأثرية ورياضية وصحية ومنطقة صناعية، ومركز مال وأعمال ومنطقة لوجيستية.

مدينة أكتوبر الجديدة

يتم بنائها وفق طراز الجيل الرابع من المدن، على مساحة تبلغ 78100 فدان، لتضم حوالي 4.75 مليون نسمة.

مدينة العبور الجديدة

يتم بنائها على مساحة 58914 فدان، المرحلة الأولى منها على مساحة 2600 فدان، في نطاق محافظة القليوبية، ليسكنها 2.9 مليون مواطن.

مدينة ملوي الجديدة

وتضم إسكان متوسط ومتميز ومناطق خدمية وترفيهية وآخرى صناعية بالاضافة إلى ممشى سياحي، على مساحة 18420.52 فدان، ويتم تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 880 فدان.

مدينة الفشن الجديدة

تنفذ على مساحة 17958.05 فدان، ومخطط لها أن تضم 1.2 مليون مواطن، وتضم مناطق سكنية وخدمية ومسطحات خضراء مفتوحة ومعارض وأسواق ومناطق لوجستية.

مدينة سفنكس الجديدة

تأتي على مساحة 76931 فدان، لتستوعب 1.3 مليون مواطن، يقطنها الآن 41477 مواطن، ومخطط لها أن تضم مناطق صناعية جنوب غرب المدينة على طول واجهة المدينة.

مدينة بني سويف الجديدة

تم ضخ استثمارات بحوالي 3674 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الإسكان والترفية والخدمات والزراعة، على مساحة 1816 فدانا.

مدينة النوبارية الجديدة

يسكنها الآن 35 ألف نسمة والمستهدف الوصول إلى 125 ألف نسمة، ويتم تنفيذها على مساحة 1816 فدانا، وتبلغ عدد الوحدات السكنية بها 11400 وحدة سكنية.

مدينة أسيوط الجديدة

مساحتها الإجمالية تبلغ 30.2 ألف فدان، وتبلغ الكتلة العمرانية 9 آلاف فدان، وتضم مناطق سكنية وخدمية وسياحية، باستثمارات تبلغ 4.6 مليار جنيه، وتستهدف تسكين 750 ألف نسمة.

مدينة طيبة الجديدة

تستهدف تسكين 700 ألف مواطن بدلاُ من 47.5 ألف نسمة، على مساحة 9496، باستثمارات بلغت 3.769 مليار جنيه.

مدينة الفيوم الجديدة

تم ضخ حوالي 94 مليون جنيه للاستثمار بالمدينة لبناء 6181 وحدة سكنية، على مساحة 12851.87 فدان.

مدينة السويس الجديدة

يتم تنفيذ المرحلة العاجلة منها على مساحة 300 فدان من المرحلة الأولى، وتبلغ 2000 فدان من المساحة الكلية 65 ألف فدان، يتم بناءها بالقرب من موانئ السويس والسخنة والأدبية.