إجراءات حجز الشقق الشاغرة في المدن الجديدة ضمن برنامج «مسكن».. وشروط التقديم

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إجراءات حجز الشقق الشاغرة في المدن الجديدة ضمن برنامج «مسكن»، إذ وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة.

وتضمنت شروط التقديم للحصول على الشقق السكنية، الآتي:

شروط التقديم

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا ومصري الجنسية.

- ألا يقل سنة عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

- أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد وليس شخصا معنويا.

- يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.

إجراءات الطرح والحجز ضمن برنامج «مسكن»

1- إعلان الطرح عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية والصحف اليومية.

2- على من يرغب في الحجز تسجيل بياناته عبر الموقع (الاسم رباعي - الرقم القومي للمتقدم - رقم الهاتف - عنوان المراسلات - البريد الإلكتروني).

3- يتضمن الطرح بموقع الهيئة جميع البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة.

4- إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم والمدرجة بكراسة الطرح على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

5- يقوم المتقدم باختيار الدور المرغوب (أرضي - متكرر - أخير).

6- الضغط على «أرغب في التقدم» لتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز.

7- السداد عن طريق التحويل البنكي ACH أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى وفق كراسة الطرح.

8- طباعة الاستمارة والتوقيع عليها ورفعها على الموقع مرة أخرى.

9- سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان.

10 - إرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

11- دراسة الطلبات وتحديد مواعيد القرعة وإخطار المتقدمين بها.

12- مخاطبة العميل لاستكمال سداد مقدم الحجز خلال شهر طبقًا لكراسة الشروط.