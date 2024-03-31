ميار الببلاوي: مش عاوزة حد يتفرج على مشاهدي في فيلم ديسكو ديسكو

تحدثت الفنانة ميار الببلاوي، عن مشاركتها في فيلم ديسكو ديسكو، قائلة: «مكنتش مصدقة نفسي وكنت مطيعة للغاية، وحابة الموضوع للغاية»، موضحة أنّها دعت على المخرجة إيناس الدغيدي في الحرم بسبب مشاهدها في ذكل الفيلم: «مكنتش عاوزة أعمل كل المشاهد دي في فيلم ديسكو، ولا كنت عاوزة ألبس مايوه».

وأضافت «الببلاوي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «مكنتش محجبة وكنت صغيرة، ودخلت عشان أعمل مشهد وطلبت أعمله بعد الفطار لكن اتقالي لأ».

ميار: «كنت بصور في الديسكو أسبوعين»

وتابعت الفنانة: «كنت بصور في الديسكو أسبوعين كنت أنا وأختي الوحيدين اللي صايمين من بين الفنانين الشباب، وصورنا طول النهار في الديسكو، مكنش ينفع صيام لأن كل المشاهد كان فيها شرب، وفي يوم المشهد المثير للجدل، دخلت التويلت وقفلت عليّ وإيناس الدغيدي اتعصبت عشان مكنش ينفع أقعدهم ساعتين لحد الفطار عشان أعمل مشهدي، وكنت بعيط عشان مفطرش وأضيع وقت».

وواصلت: «كان يجب أن يقنعني أحد بأن أفطر، وهنا جاء دور نجلاء فتحي، كانت إنسانة رائعة ولو قالت لي ارمي نفسك في النار هرمي، وجات قالت لي يلا يا حبيبتي عشان تعملي المشهد، وأقنعتني بأن رمضان مش بناكل فيه عشان نبقى زي الفقراء وافطري متخفيش الموضوع هيعدي».

ميار: «مش عايزة حد يجيب سيرة المشاهد دي»

واختتم حديثها قائلة: «مش عايزة حد يجيب سيرة المشاهد دي، المشهد ده ميصحش ولا يليق برمضان، كنت عندي 19 سنة وفرحانة إني بشتغل في التمثيل وبشتغل قدام نجلاء فتي وصلاح ذو الفقار رغم إني مكنتش أحلم أشوفهم حتى».