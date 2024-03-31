حزب العدل يعقد مؤتمره السنوي بمقره الجديد بالتجمع الخامس

عقد حزب العدل، برئاسة النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤتمره السنوي بمقر الحزب الجديد بالتجمع الخامس، وبحضور قيادات الحزب وأعضاء المؤتمر وفي مقدمتهم النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب، والمهندس شريف حمودة نائب رئيس الحزب، وعبد العزيز الشناوي رئيس المكتب السياسي، والدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي، ومساعدو رئيس الحزب.

المؤتمر السنوي لحزب العدل

وشهد المؤتمر السنوي حضورا كثيفا تخطى النصاب، ممثلا في الأمناء المركزيين وأمناء المحافظات وجميع التشكيلات اللائحية للمؤتمر السنوي، وبناء على اكتمال النصاب أعلن رئيس حزب العدل بدء المؤتمر.

حزب العدل

وبدأ إمام كلمته بخطاب شكر لكل الأعضاء على الجهد المميز في الفترة الأخيرة، والذي توج بنجاحات استثنائية، مطالبا الجميع بالاستمرار في العطاء الحزبي من أجل صالح الوطن والمواطن.

وشمل جدول أعمال المؤتمر عددا من القرارات المهمة، منها اعتماد ميزانيات الحزب للثلاث سنوات الماضية، وعددا من القرارات استعدادا للمرحلة المقبلة في المشهد السياسي المصري، ولمواكبة كل المستجدات على الساحة الوطنية.

ودار النقاش بين قيادات وأعضاء الحزب حول المشهد السياسي والتوقعات للمرحلة القادمة من عمر الوطن، وكذلك المستهدفات التنظيمية والملفات السياسية التي سوف يعمل عليها الحزب خلال هذا العام.

وعلى هامش المؤتمر السنوي، أقيم حفل إفطار رمضاني مفتوح للمئات من أعضاء الحزب من جميع محافظات الجمهورية، تخلله تكريم عددا من أعضاء الحزب من الشباب والقيادات، لتفانيهم في العطاء الحزبي خلال الفترة الماضية.