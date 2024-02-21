حزب المصريبن: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» كشفت للعالم أكاذيب إسرائيل

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت للعالم أجمع بالأدلة والمستندات حقيقة الأكاذيب الإسرائيلية وتاريخها في الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وما ترتكبه من جرائم تتجاوز كل المواثيق الأممية ونصوص القانون الدولي الإنساني.

وأضاف في بيان صحفي أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تؤكد دورها التاريخي المساند للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي تبذل جهودا مضنية وتسعى على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية في سبيل دعم القضية الفلسطينية.

كشف الممارسات الإسرائيلية العدوانية على غزة

وأوضح أن التحركات المصرية ضد إسرائيل تستهدف بشكل واضح وصريح كشف الممارسات العدوانية والإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية يوميا، منوها بأن القيادة السياسية لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني، وستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية وستظل تسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

استمرار الدور الرائد لمصر

وأكد أن مصر تقود تحركات تاريخية تجاه الدولة الفلسطينية انطلاقا من دورها التاريخي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وتؤكد للعالم كله استمرار الدور الرائد والمحوري بقيادة الرئيس السيسي لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن مصر وضعت مجددا القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامات العالم أجمع، بمرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، في ظل حالة صمت العالم على الاعتداءات الإسرائيلية البشعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر للوقف الفوري لحرب الإبادة من حكومة الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين الذين يستحقون كل التحية والإجلال على استمرار صمودهم وبسالتهم في وجه الاحتلال.