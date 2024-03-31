مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. رد عنيف من حسن الصباح على ملك فرنسا

يدفع حسن الصباح «كريم عبد العزيز» أحد رجاله الفدائيين لقتل أحد قادة جيش فرنسا، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، وذلك بعد ما رفض الفرنسيين دفع الجزية مقابل مرور وحدات جيوشهم بآمان من أمام قلعة آلموت في اتجاه حملاتهم على بلاد الشام، حيث رأوا أن المبلغ الذي يطلبه الصباح مبالغ فيه، فكان رد الصباح عليهم واضحا.

وشهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، لقاء بين برزك أميد «سامي الشيخ» ورسول ملك فرنسا، الذي يطلب مرور قوافل بلاده بالقرب من القلعة بآمان، ولكن يخبره برزك أن المرور له ثمن، ويرى رسول فرنسا أن الثمن المطلوب مبالغ فيه.

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. ملك فرنسا يتحدى حسن الصباح

يقول برزك أميد لرسول ملك فرنسا إن التقدير الحقيقي لقوة قلعة آلموت وحسن الصباح لن يكون أقل من عرش الملك، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، ويخبره الرسول أنه سيوصل الرسالة كما هي إلى الملك، ولكنهم يستطيعوا العبور في أي وقت بالقرب من القلعة دون أي أذن.