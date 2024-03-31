مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. الموت يهدد يحيى وأصدقاءه داخل القلعة

ما هو مصير يحيى ابن المؤذن داخل قلعة آلموت؟ سؤال يطرحه الجمهور قبل ساعات من عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 21، وذلك بعد النهاية التي شهدتها الحلقة الماضية من المسلسل، والتي اكتشف فيها حسن الصباح المؤامرة التي قام بها يحيى (أحمد عبد الوهاب)، مع صديقيه طيفور وسليمان من أجل قتل حسن الصباح ورجاله برزك أميد وزيد ابن سيحون.

طرح المشاهدون العديد من السيناريوهات قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 21، خاصة بعد طلب حسن الصباح من يحيى قتل صديقيه جزاءً لخيانتهما.

فهل سينفذ يحيى طلب الصباح ويقتلهما للوصول لغايته والانتقام من قاتل والده؟ أم سيجد حلًا آخر؟ أم سينفذ الصباح هو نفسه حكم الإعدام بالأصدقاء الثلاثة داخل القلعة؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 21

تتيح منصة WATCH IT الإلكترونية لمشتركيها مشاهدة مسلسل الحشاشين الحلقة 21 قبل موعد عرضه تلفزيونيًا، ليكون على منصتها في تمام الساعة 7:15 مساء، بينما يعرض بعدها بساعتين على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، وعلى قناة DMC الساعة 11 مساء.