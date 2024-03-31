«الأعلى للجامعات» يعقد اجتماعه الدوري بجامعة عين شمس ويناقش معايير نظام التعليم الطبي

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في الاحتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي استضافته جامعة عين شمس، اليوم الأحد، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقال النعماني إنه تم طرح عدد من الموضوعات المهمة على طاولة المجلس، والتي يأتي من أبرزها مناقشة تنسيق الجامعات 2024، واستعدادات الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، والإعداد المقترحة من الطلاب المقبولين بالجامعات للعام الجامعي 2024-2025، كما ناقش وضع ضوابط وآليات ومعايير لنظام التعليم الطبي المستمر بديلاً عن التعليم المدمج.

وعلى هامش المجلس شارك النعماني في الإفطار الجماعي الذي نظمته جامعة عين شمس، بحضور وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، وأمانة المجلس ورؤساء الجامعات المصرية.