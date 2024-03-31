هدد صحة النجمة فريدة سيف النصر.. ما هو تسمم الدم وأعراضه؟

أزمة صحية تعرضت لها الفنانة فريدة سيف النصر، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، لتعلن فيما بعد عن سبب إصابتها، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمد لله، اللي محدش مقدره، إني كان بسبب رجلي هيحصل تسمم بالدم، والتهاب خلايا».

حيث هدد تسمم الدم حياة النجمة فريدة سيف النصر، وعلى غرار ذلك يمكن التعرف على مرض تسمم الدم وأعراضه وفقًا للصفحة الرسمية للمستشفيات الأندلسية في مصر، ويمكن تناولها في التقرير التالي.

ما هو تسمم الدم وأعراضه

تعفن الدم أو ما يعرف بتسمم الدم، يحدث عادة عندما تصل البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات إلى مجرى الدم، ما يتسبب في حدوث العدوى، ويحدث عادة لأصحاب المناعة الضعيفة، والفئة الأكثر إصابة به هم كبار السن، لذا وجب الانتباه له لأنه يتسبب في الوفاة بالكثير من الأحيان.

لا تبدأ العدوى في مجرى الدم، ولكن تبدأ المشكلة كعدوى بكتيرية في أي مكان بالجسم، وربما تكون عدوى في المسالك البولية أو الجهاز الهضمي وغيرها، وقد تتفاقم العدوى وتنتشر بمجرى الدم وتسبب حالة تسمم.

أعراض تسمم الدم

بعض الأشخاص المصابين بتسمم الدم، لا تظهر عليهم أي أعراض أو يعانون من حمى خفيفة فقط، ولكن تشمل أعراض تسمم الدم الأخرى ما يلي: