التفاصيل الكاملة لإصابة فريدة سيف النصر خلال تصوير مسلسل في لبنان

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر، أمس، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، يظهر فيه ارتعاش يديها، وعلقت عليه: «ادعوا لي والنبي».

نقل فريدة سيف النصر للمستشفى

وبعد ذلك نشرت فريدة سيف النصر منشورا آخر لصورها من داخل المستشفى، معلقة: «غرفتي في مستشفي الزهراء لبنان.. الحمد والشكر لله.. لا تقلقوا عمر الشقي بقي»، ، وعلق المتابعون وأصدقاؤها على المنشور متمنين لها الشفاء أبرزهم يسري الفخراني ومحمد دياب ومنذر رياحنة.

وقال مصدر مقرب من الفنانة فريدة سيف النصر، لـ«الوطن»، إن الفنانة خرجت مساء أمس، من المستشفى، وعادت إلى غرفتها في الفندق بلبنان، مضيفًا أنها لا يزال لديها تصوير في مسلسل يعرض في رمضان: «عندها إرهاق ورجليها وجعاها لأنها وقعت عليها قبل كده في التصوير».

فريدة سيف النصر موجودة حاليًا في لبنان للمشاركة في تصوير مسلسل يعرض خلال رمضان 2024.

أعمال الفنانة فريدة سيف النصر

يذكر أن أبرز أعمال الفنانة فريدة سيف النصر، السينمائية والتلفزيونية «فيلم بديعة مصابني، فيلم ديل السمكة، فيلم مين فينا الحرامي، فيلم أبناء الصمت، مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل عفاريت السيالة، الرحايا وشيخ العرب همام».