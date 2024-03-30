تسمم بالدم.. أول تعليق من فريدة سيف النصر بعد أزمتها الصحية

تعرضت الفنانة فريدة سيف النصر، منذ أيام، لوعكة صحية نُقلت على إثرها للمستشفى، ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «الحمد والشكر لله.. لا تقلقوا عمر الشقي بقي»، ما أثار قلق الجمهور ومحبيها عن حالتها الصحية، خاصة أنها لم تكشف عن تفاصيل حالتها المرضية.

وفي أول تعليق لها بعد أزمتها الصحية، أوضحت الفنانة فريدة سيف النصر، حالتها من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تفاصيل ما تعرضت له وتطورات حالتها الصحية قائلة: «الحمدلله.. اللي محدش مقدره إني كان بسبب رجلي هيحصل تسمم بالدم والتهاب خلايا».

فريدة سيف النصر تكشف تطورات حالتها الصحية

وتابعت الفنانة فريدة سيف النصر، قائلة :«كان هيحصلي حمرة وحميات وبلاوي مش هذكرها لأنها اتلحقت و خلاص رب العالمين دافع عني وبيد الرحمن كله توقف عن الانتشار والأذى.. مش بقول لكم قولوا الله الله الله . شكرا لله ثم الجميع».

آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر بالموسم الرمضاني

وكان آخر أعمال الفانة فريدة سيف النصر فى الدراما الرمضانية بالموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وسيطر على الدراما الشعبية.