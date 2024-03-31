مروان موسى لـ«ع المسرح»: لا أرتدي الأقنعة في حياتي.. والكوميكس عني ضريبة الشهرة

نفى الفنان مروان موسى، أن تكون أغانيه السابقة لها بزميلة محددة في الوسط الفني، قائلا: «حبيبتي في الأغاني ليس لها علاقة بالوسط، أما أغنيتي مع المطربة نورين فعملناها لأننا أصدقاء».

وأضاف «موسى»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «الكوميكس والسخرية على السوشيال ميديا ما هو إلا جزء من عملنا وطبيعته لأن الشخص المشهور طبيعي يتحط في كوميكس أو ميمز».

وتابع: «لا أرتدي الأقنعة ولكني إذا تعرضت لأذى قد أتحول، وأغاني الراب تتضمن مثل هذه الموضوعات، مثل أن أكتب أغنية عن «الوش المؤذي بتاعي»، مستطردا: «أنا زي أي حد في الدنيا.. لو حد جه عليه هيواجهه».