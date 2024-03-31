رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مروان موسى لـ«ع المسرح»: لا أرتدي الأقنعة في حياتي.. والكوميكس عني ضريبة الشهرة

كتب:

منى صلاح
09:51 م | الأحد 31 مارس 2024
الفنان مروان موسى

الفنان مروان موسى

نفى الفنان مروان موسى، أن تكون أغانيه السابقة لها بزميلة محددة في الوسط الفني، قائلا: «حبيبتي في الأغاني ليس لها علاقة بالوسط، أما أغنيتي مع المطربة نورين فعملناها لأننا أصدقاء».

وأضاف «موسى»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «الكوميكس والسخرية على السوشيال ميديا ما هو إلا جزء من عملنا وطبيعته لأن الشخص المشهور طبيعي يتحط في كوميكس أو ميمز».

وتابع: «لا أرتدي الأقنعة ولكني إذا تعرضت لأذى قد أتحول، وأغاني الراب تتضمن مثل هذه الموضوعات، مثل أن أكتب أغنية عن «الوش المؤذي بتاعي»، مستطردا: «أنا زي أي حد في الدنيا.. لو حد جه عليه هيواجهه».

اقرأ المزيد:

الفنان مروان موسى لـ«ع المسرح»: حياتي لو مسرحية هسميها «المدير الفني»

سولاف فواخرجي تستعيد ذكريات وفاة والدها في برنامج «ع المسرح»: «اتصدمت»

سولاف فواخرجي ضيفة منى عبد الوهاب في برنامج «ع المسرح» الليلة

ماذا قالت حلا شيحة في برنامج ع المسرح عن اعتزالها الفن؟
بقلم منى صلاح