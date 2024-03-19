ماذا قالت حلا شيحة في برنامج ع المسرح عن اعتزالها الفن؟

روت الفنانة حلا شيحة قصة اعتزالها الفن، من خلال برنامج ع المسرح المذاع على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب، عن طريق الحديث عن قرار زواجها وتفريغ حياتها للحياة الأسرية والانعزال على الأضواء.

وقالت حلا شيحة إن قصة اعتزالها الفن، في البداية عندما كانت صغيرة لم تكن ترغب في الزواج، وبدأت مشوارها الفني في عامها الـ18، وسُلطت عليها الأضواء بشكل كبير جدًا.

حلا شيحة تتحدث عن قصة اعتزالها الفن

وأضافت أنها لم تكن تريد الزواج من شخص يعمل على منعها من العمل في التمثيل، وهو ما ذكرته في تصريحات مع الإعلامي محمود سعد عندما كان عمرها 20 عامًا، ولكن نظرتها للحياة تغيرت، وتزوجت حلا شيحة بعد تلك التصريحات بعد مرور 7 سنوات.

حلا شيحة: لما تزوجت كنت عايزة انعزل عن الأضواء

وتزوجت حلا شيحة في عمر الـ27 عامًا، وحينها شعرت أنها لا ترغب في الشهرة والأضوء ونظرتها تغيرت، وكل ما كانت تريده هو تكوين حياة أسرية والانعزال عن الأضواء.

واستمرت حلا بحسب قولها، 11 عامًا دون عمل بعد الزواج، مشيرة إلى أنها عندما قررت العمل في اللايف كوتش كان نتيجة ما تمر به في حياتها من مرحلة صعبة ومفترق طرق بعد طلاقها وتركها التمثيل.