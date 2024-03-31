مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. حسن الصباح يبدأ إعداد نجله الهادي

يبدأ حسن الصباح «كريم عبد العزيز»، إعداد نجله الثاني الهادي ليليق بأن يكون ابن حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، بعد دخوله مرحلة عمرية أكبر، فيطلب منه الاهتمام بدروسه ويقرأ كتبا جديدة بشكل أكبر، كما يُدرب نفسه على الصيام أكثر.

ويتابع حسن الصباح تعليماته لنجله الهادي ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، قائلا: «لازم تبدأ تقرأ كتب مختارة ومخصوصة، زمن القراءة في كل شيء انتهى خلاص، لازم تبدأ تقرأ كتب تفيد ابن حسن الصباح وتجهزك للمكانة اللي تليق بيك».

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. حسن الصباح يضع جدولا محددا لدراسه ابنه

ويطلب حسن الصباح من نجله، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، أن يجعل وقتا محددا كل يوم يجلس فيه مع زيد ابن سيحون «أحمد عيد»، ليعلمه ويدله على كتب مفيدة، وأوقات أخرى مع برزك أميد «سامي الشيخ»، يعلمه فيها مهارات قتالية في الحرب، ويجلس في نهاية كل أسبوع معه لمراجعة ما تعلمه طوال الأسبوع.