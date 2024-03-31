مروان موسى لـ«ع المسرح»: «أغاني المهرجانات من عالم تالت.. إحنا بنرص مش بنغني»

أكد مغني الراب مروان موسى، أنه يسأل نفسه كثيرًا بسبب وجود فرق كبير بين ما يقدمه مغنو الراب والموسيقى في مصر خلال الوقت الحالي وبين الأغاني السابقة في الأجيال السابقة، متابعًا: «اللي بيحصل في المهرجانات من عالم تالت».

«محدش فاهمنا خالص»

وشدد موسى، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة «الحياة» على أن المغني القديم لا يصل له أغاني الراب ولا يشعر بها، «محدش فاهمنا خالص.. الراب مش جزء من تاريخ مصر.. أحنا مش بنغني احنا بنرص».

وأشار إلى أنه ليس هناك أي آلالات حقيقة لموسيقى الراب ولكنه أغاني الراب بتكون عبارة عن توزيع من خلال جهاز، موضحًا أن التفكير والتأمل كانت تعكس من خلال أغاني في الفترات السابقة بسبب عدم وجود التكنولوجيا واجهزة التلفون.