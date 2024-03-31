مروان موسى لـ«ع المسرح»: قلبي مصري وعقلي ألماني.. وبحب أسمع عبدالحليم

أكد الفنان مروان موسى، أنه يجمع بين الجنسيتين المصرية والألمانية، ويستمع لأغان مصرية قديمة وراب، مضيفا: «أنا بقلبي مصري وعقلي ألماني».

ذكريات مروان موسى في الإسماعيلية

وأضاف «موسى»، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على شاشة «الحياة»، عن ذكرياته في الإسماعيلية: «إلى الآن أذهب مشوار الجمعة مع والدي إلى الإسماعيلية، وخلاله أستمتع بسماع المزيكا وكل منَّا يختار أغنية نسمعها سويا بالتبادل خلال السفر، وأحب أغاني التسعينيات للغاية».

وتابع: «بسمع والدي أغنية راب لـ «فيفتي سنت» أو «إمينيم»، فيما يختار والدي أغنية لعبد الوهاب أو فيروز، ووالدي لم يجبرني يوما على سماع أغاني لا أحبها».

الأغنيات المفضلة لمروان موسى

وأكد: «كثير من الأغاني التراثية التي أسمعها مع والدي أحبها ولكني لا أعرف اسمها، وفي عمري الحالي 29 عاما بدأت الأغاني القديمة تؤثر فيا بشكل أكبر لارتباطها بذكريات عشتها، بمعنى فيه أغاني تراثية لو اشتغلت بتبسط أوي، خاصة أغاني عبدالحليم أكتر حد بحبه ومزيكته بقعد أسمعها، بجانب أغاني منير وعمرو دياب».