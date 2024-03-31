مروان موسى لـ«ع المسرح»: ليا شخصيتي في الراب وهدفي أطلع أغنية كويسة

قال الفنان مروان موسى، إنَّ فن الراب أصله من خارج مجتمعاتنا، وكان نوع من الموسيقى والأغاني في أمريكا وزرعناها هنا، موضحًا: «لكن لطبيعة مجتمعنا هناك اختلاف بين من يغني راب في مصر ومن يغني راب في أمريكا.. ليا شخصيتي في الراب وهدفي أطلع أغنية كويسة».

«موسى»: التسرع في الأحكام يظلم من على طبيعتهم

وأضاف «موسى»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على شاشة «قناة الحياة»: «عندما كتبت على موقع تويتر سابقاً و«إكس» حالياً، «مصر مش جاهزة لك بطبيعتك»، قصدت التسرع في الأحكام التي قد يتسم بها البعض».

نصحت من حولي «لا تكونوا على طبيعتكم دائماً»

وتابع: «بالتالي نصحت من حولي ألا يكونوا على طبيعتهم بشكل مفرط ويضعوا حدود مع من حولهم، حتى لا يتعرضوا للنقد والأحكام المسبقة التي كثيراً ما تكون ظالمة».