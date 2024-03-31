رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مروان موسى لـ«ع المسرح»: ليا شخصيتي في الراب وهدفي أطلع أغنية كويسة

كتب:

منى صلاح
09:14 م | الأحد 31 مارس 2024
الفنان مروان موسى

الفنان مروان موسى

قال الفنان مروان موسى، إنَّ فن الراب أصله من خارج مجتمعاتنا، وكان نوع من الموسيقى والأغاني في أمريكا وزرعناها هنا، موضحًا: «لكن لطبيعة مجتمعنا هناك اختلاف بين من يغني راب في مصر ومن يغني راب في أمريكا.. ليا شخصيتي في الراب وهدفي أطلع أغنية كويسة».

«موسى»: التسرع في الأحكام يظلم من على طبيعتهم

وأضاف «موسى»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على شاشة «قناة الحياة»: «عندما كتبت على موقع تويتر سابقاً و«إكس» حالياً، «مصر مش جاهزة لك بطبيعتك»، قصدت التسرع في الأحكام التي قد يتسم بها البعض».

نصحت من حولي «لا تكونوا على طبيعتكم دائماً»

وتابع: «بالتالي نصحت من حولي ألا يكونوا على طبيعتهم بشكل مفرط ويضعوا حدود مع من حولهم، حتى لا يتعرضوا للنقد والأحكام المسبقة التي كثيراً ما تكون ظالمة».

اقرأ المزيد:

سولاف فواخرجي تستعيد ذكريات وفاة والدها في برنامج «ع المسرح»: «اتصدمت»

سولاف فواخرجي ضيفة منى عبد الوهاب في برنامج «ع المسرح» الليلة

ماذا قالت حلا شيحة في برنامج ع المسرح عن اعتزالها الفن؟

أبرز 6 تصريحات لحلا شيحة في برنامج ع المسرح.. لماذا عملت «لايف كوتش»؟
بقلم منى صلاح