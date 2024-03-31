مفاجأة أحمد رفعت في مباراة الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية.. ماذا حدث؟

لافتة إنسانية شهدتها مباراة الزمالك وفيوتشر، التي يستضيفها استاد السلام، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، تجاه أحمد رفعت لاعب فيوتشر، والذي تعرض لحادث مؤلم بعد توقف قلبه داخل الملعب.

لاعبو فيوتشر يرتدون صورة أحمد رفعت قبل مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

ظهر لاعبو فيوتشر قبل المباراة وهم يرتدون قمصانا تحمل صورة أحمد رفعت، وذلك قبل عملية الإحماء الخاصة بالفريق استعدادا للمباراة.

لم تكن لافتة لاعبي فيوتشر هي الوحيدة خلال اللقاء، حيث كان لجماهير الزمالك دور إنساني أيضا في المدرجات، بعدما رفعوا رسالة تحمل جملة: «سلامتك يا رفعت».

تحسن حالة أحمد رفعت الصحية بعد توقف قلبه داخل الملعب

وشهدت مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز في أول أيام شهر رمضان المبارك، حادثا مفجعا بعد توقف قلب أحمد رفعت وسقوطه المفاجئ قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، ليتم إنقاذ حياته بمعجزة إلهية من خلال الصدمات الكهربائية لمدة تصل إلى ساعتين.

وتحسنت حالة أحمد رفعت الصحية خلال الأيام الماضية، بعدما تم نقله من الإسكندرية إلى أحد مستشفيات القاهرة لاستكمال علاجه، بعد استعادة وعيه بشكل كامل.