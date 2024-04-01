بحالة من التشوق ينتظر الجمهور مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 22، والتي من المقرر أن تشهد العديد من الأحداث الهامة والمثيرة خاصة بعد النهاية التي شهدتها الحلقة 21 من الأحداث، بداية من الحرب التي قادها السلطان السلجوقي بركياروق على توسع نفوذ حسن الصباح، وصولا إلى مصير زيد ابن سيحون ويحيى ابن المؤذن بعد ما أرسلهما في مهمة مشتركة.

قبل ساعات من مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 22، يستطيع مشتركو منصة واتش آت الرقمية مشاهدة الحلقة مبكرا قبل موعد عرضها على التلفزيون، حيث تكون على المنصة في تمام الساعة السابعة والربع مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 22

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 22

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 22 الساعة التاسعة والربع مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة الحادية عشر مساء، بينما تكون الإعادة على القناة نفسها في السادسة والنصف صباحا، والواحدة والنصف ظهرا.