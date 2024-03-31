ملخص الحلقة 21 مسلسل الحشاشين.. بركياروق يقود حملة لمواجهة حسن الصباح

يضع السلطان بركياروق (عمر الشناوي) خطة للقضاء على حسن الصباح (كريم عبد العزيز) ورجاله تماما، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، وقرر أن يبدأ بالقلعة الأقرب إلى أصفهان وهي القلعة التي استولى عليها الباطني ابن الحافظ الموالي لحسن الصباح، ويسقط قلعة تلو الأخرى حتى يصل إلى قلعة آلموت مقر حكم حسن الصباح.

يطلب السلطان بركياروق من وزيره ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، أن يعرف مصدر الموارد التي تعتمد عليه القلاع ويتم قطعه بالكامل حتى يصلوا إلى أقصى مراحل الجوع والعطش وسط الحصار الذي سيفرضه عليهم الجيش السلجوقي والذي سيتواجد السلطان فيه بنفسه.

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. حسن الصباح يدفع رجاله لمساندة قلعة ابن الحافظ

تصل أخبار مهاجمة السلطان بركياروق لقلعة ابن الحافظ إلى حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، بعد ما قام بحرق جميع الأراضي التي كانت تمدهم بالمحاصيل، ويقرر حسن الصباح أن يتحرك بكل قوته في دعم ابن الحافظ في مواجهة الجيش السلجوقي.