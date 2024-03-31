مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. حسن الصباح يضع زيد بن سيحون في قبضة يحيى

ينجح يحيى ابن المؤذن (أحمد عبد الوهاب) في أن يستمر داخل قلعة آلموت، بعد قتل أصدقائه طيفور وسليمان ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، ليصبح قائدا داخل القلعة، وفي الوقت الذي يقرر فيه السلطان بركياروق قيادة جيش ضخم ومهاجمة القلاع التابعة لحسن الصباح، ويبدأ بقلعة ابن الحافظ الأقرب إلى أصفهان، يقرر الصباح أن يرسل يحيى في مهمة خطيرة لدعم ابن الحافظ في مواجهة جيش السلاجقة، الذي كان جندي سابق به.

يطلب حسن الصباح من يحيى، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، أن يكون على رأس مجموعة من الفدائيين لإتقاذ قلعة ابن الحافظ، ويؤكد له أنه لو عاد منتصر سيكون له شأن عظيم، أما إذا مات سوف يحظى بالشهادة وسيكون لها بها شأن أعظم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. حسن الصباح يضع زيد ابن سيحون ويحيى وجها لوجه

ويقرر الصباح أن يضع يحيى و10 مع رجاله في مجموعة مع زيد ابن سيحون (أحمد عيد) لدعم ابن الحافظ في حربه مع السلاجقة، ضمن مسلسل الحشاشين الحلقة 21، خاصة أنه يعلم الثأر القديم بينهم بعد ما قام ابن سيحون بقتل والدي يحيى، وهي تعتبر فرصة أمام الصباح أيضا للخلاص من ابن سيحون، بعد ما عرف أنه يسقي نجله الهادي خمرا

.وعندما يواجه زيد ابن سيحون حسن الصباح، ويخبره أن ضمه إلى المجموعة مع يحيى حتى يتخلص منه، يخبره الصباح أنه أكبر من أن يلجأ إلى حيلة حتى يتخلص منه.