بديل السمنة البلدي في المنزل بأقل تكلفة.. نفس الطعم والريحة

تعطي السمنة البلدي مذاقًا مميزًا في الطهي، وخاصة الحلويات الشرقية، لكنها قد تكون مكلفة لدى البعض، كما أنها لا تتوفر إلا في أماكن معينة، لذا يمكن تحضير البديل، الذي يعطي نفس الطعم والريحة، بأقل تكاليف ممكنة ونتيجة مضمونة.

أوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامج «على قد الإيد»، على قناة cbc sofra، طريقة سهلة لتحضير بديل السمنة البلدي في المنزل، بدلًا من شرائها بتكاليف عالية.

مقادير بديل السمنة البلدي

1 كوب من القشطة البلدي، ولا يفضل استخدام القشطة المعلبة، لأنها قد لا تعطي نفس النتيجة، وقد يؤدي ذلك إلى تلف الوصفة.

1 لتر من الزيت.

طريقة عمل بديل السمنة البلدي

يمكن تجهيز الوصفة في خطوات بسيطة، بسبب استخدام الخلاط، المتوفر بأغلب المنازل المصرية، ويوضع فيه كوب القشطة البلدي ولتر من الزيت، ويتم الخفق جيدًا، حتى الخليط تمًامًا، وتذوب القشطة في كمية الزيت، وقد يستمر الخفق لمدة 15 دقيقة كاملة.

عندما تختلط القشطة مع الزيت جيدًا، يتم وضع الخليط في وعاء، ورفعه على نار هادئة، ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ويجب متابعة الخليط جيدًا، إذ يجب التأكد من اختفاء الرغوة البيضاء تمامًا، ويصبح الوجه صافي، وعند الوصول إلى هذه المرحلة، يستمر في التقليب حتى تتبخر أغلب المياه من الخليط، ويصبح القوام أثقل ولونه أصفر مثل السمنة التي نستخدمها في الطبيعي.

تنقية السمنة البلدي وحفظها

وبعد الوصول إلى وجه صاف للسمنة، يرفع الوعاء من على النار، ويترك حتى يبرد تمامًا، ويصل إلى درجة حرارة المطبخ، ثم يتم تصفية الخليط جيدًا، للتخلص من أي شوائب، ثم توضع في برطمانات محكمة الغلق، وتوضع في الثلاجة حتى تبرد، ثم يتم استخدامها مثل السمنة العادية.