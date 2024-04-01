تراجع سعر طن الحديد اليوم الاثنين 1-4-2024 في الأسواق

انخفاض ملحوظ شهده سعر طن الحديد اليوم الاثنين 1-4-2024 في الأسواق، حيث سجل سعر الحديد الاستثماري للطن 47 ألفا و218 جنيها، ووصلت قيمة التراجع لـ1487 جنيها من سعر الطن الواحد.

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم في مصر، بحسب الأسعار المعلنة من المصانع والشركات للمستهلك، وهي:

سعر حديد عز

وشهد سعر طن حديد عز ثباتا ليسجل 49 ألفا و444 جنيها للطن الواحد.

وجاءت أسعار الحديد في الشركات الأخرى كالتالي:

- سعر طن حديد المصريين: 45 ألفا و200 جنيه للمستهلك.

- سعر طن حديد مصر ستیل: 45 ألفا و100 جنيه.

- سعر طن حديد الكومي: 42 ألفًا و400 جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي: 42 ألفًا و300 جنيه.

- سعر طن حديد عطية: 42 ألفًا و100 جنيه.

- سعر طن حديد العشري: 42 ألفًا و100 جنيه.

أسعار الحديد العالمية اليوم

وسجّل سعر حديد التسليح عالميًا اليوم، 535 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 515 دولارًا للطن.