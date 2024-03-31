سعر طن الحديد اليوم الأحد 31-3-2024 في مصر.. يختلف من شركة لأخرى

شهدت أسعار الحديد تحركات عديدة خلال الفترة الأخيرة في مختلف المصانع والشركات، إذ تحظى مواد البناء باهتمام قطاع كبير من التجار والمواطنين للتعرف على مستجدات أسعارها، خاصة أنها تتغير يومياً، لذا تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الأحد 31-3-2024 في مصر.

سعر طن الحديد اليوم في مصر الأحد 31-3-2024

وجاءت أسعار الحديد اليوم في مصر 31-3-2024، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري اليوم الأحد

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الأحد 48706 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

وسجل سعر حديد عز اليوم 49 ألف و335 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

وسجلت أسعار الحديد في الشركات الأخرى اليوم الأحد 31-3-2024، التالي:

- سعر طن حديد المصريين، 45 ألفا و200 جنيه للمستهلك.

- سعر طن حديد مصر ستیل 45 ألفا و100 جنيه.

- سعر طن حديد الكومي 42 ألفًا و400 جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي 42 ألفًا و300 جنيه.

- سعر طن حديد عطية سجل 42 ألفًا و100 جنيه.

- سعر طن حديد العشري 42 ألفًا و100 جنيه.

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد التالي:

- متوسط سعر البليت: 507 دولارا للطن.

- متوسط سعر الحديد الخام: 113 دولارا للطن.

- متوسط سعر حديد التسليح: 530 دولارا للطن.

سعر الأسمنت اليوم

وسجل سعر الأسمنت اليوم الأحد في مصر 31-3-2024 في الطن الواحد، ليسجل 2223 جنيهاً، «سعر بيع للمستهلك».