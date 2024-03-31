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دراما المتحدة

«الجيل الديمقراطي» يختتم فعاليات دوري ألعاب الذكاء بالدقهلية

كتب:

محمد أباظة
10:38 م | الأحد 31 مارس 2024
دورة حزب الجيل الديمقراطي

دورة حزب الجيل الديمقراطي

نظم حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية دوري لألعاب الذكاء طوال شهر رمضان الكريم، بين قرى مركز المنصورة بقرية كوم بني مراس بمحافظة الدقهلية.

دوري لألعاب الذكاء

وشهد النهائي توزيع شهادات وجوائز للفائزين في الدورة الرمضانية بحضور الدكتور حسن هجرس أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، والشخصيات العامة والإعلامية من أبناء مركز المنصورة.

وحضر من قيادات الحزب بمحافظة الدقهلية المهندس إبراهيم علاء هجرس أمين عام التنظيم للحزب بمحافظة الدقهلية، والمحاسب السعيد الفتيكي أمين الشباب للحزب بالدقهلية، ومحمد عوض أمانة الإعلام بمحافظة الدقهلية، والمهندس رامي فرج عضو أمانة التسويق الإلكتروني للحزب بمركز ومدينة المنصورة، والحاج محمود أبو الخير أمين لجنة العمال بمركز ومدينة المنصورة وبعض قيادات الحزب بمركز ومدينة المنصورة والوحدات الحزبية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.