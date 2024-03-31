«الجيل الديمقراطي» يختتم فعاليات دوري ألعاب الذكاء بالدقهلية

نظم حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية دوري لألعاب الذكاء طوال شهر رمضان الكريم، بين قرى مركز المنصورة بقرية كوم بني مراس بمحافظة الدقهلية.

دوري لألعاب الذكاء

وشهد النهائي توزيع شهادات وجوائز للفائزين في الدورة الرمضانية بحضور الدكتور حسن هجرس أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، والشخصيات العامة والإعلامية من أبناء مركز المنصورة.

وحضر من قيادات الحزب بمحافظة الدقهلية المهندس إبراهيم علاء هجرس أمين عام التنظيم للحزب بمحافظة الدقهلية، والمحاسب السعيد الفتيكي أمين الشباب للحزب بالدقهلية، ومحمد عوض أمانة الإعلام بمحافظة الدقهلية، والمهندس رامي فرج عضو أمانة التسويق الإلكتروني للحزب بمركز ومدينة المنصورة، والحاج محمود أبو الخير أمين لجنة العمال بمركز ومدينة المنصورة وبعض قيادات الحزب بمركز ومدينة المنصورة والوحدات الحزبية.