وصول أول عربة أولى مكيفة روسية لميناء الإسكندرية ضمن «صفقة الـ1350»

وصلت اليوم، أول عربة درجة أولى مكيفة روسية ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ضمن صفقة 1350 عربة مع إحدى الشركات الروسية المتخصصة، في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تطوير الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

850 عربة مكيفة

وأكد مصدر مسئول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لـ«الوطن»، أن العربة تأتي في الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة وتتكون صفقة الـ1350 عربة جديدة منها 850 عربة مكيفة 500 درجة ثالثة مكيفة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و90 عربة درجة أولى فاخرة و180 عربة درجة ثانية فاخرة.

30 عربة بوفيه مكيفة

وأوضح المصدر، أن الصفقة تشتمل على 30 عربة بوفيه مكيفة بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية، مؤكداً أنها ستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وتأتي في إطار تطوير منظومة السكك الحديد، لافتاً إلى أن التطوير يشتمل على إضافة عربات قطارات جديدة بجانب تطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط سواء للوجه القبلي أو الوجه البحري.

وأشار إلى أن وزارة النقل توطين صناعة النقل من خلال إنشاء عدد من المصانع المتخصصة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.