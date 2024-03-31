حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، محطات وقوف القطارات الإضافية خلال عيد الفطر المبارك 2024، موضحة أنّ القطارات الإضافية تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، ويجري صيانتها بصفة مستمرة قبل وبعد التشغيل، لافتة إلى وجود أكثر من وسيلة لحجز التذاكر مثل موقع الهيئة أو ماكينات الدفع الإلكتروني.

محطات وقوف قطار رقم 1948 «الإسكندرية – أسوان»

يقف القطار بعد خروجه من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 11:50 دقيقة بمحطة سيدي جابر ودمنهور وطنطا وبنها والقاهرة والجيزة وبني سويف ومغاغة والفشن، ويمر بمحطة سمالوط ثم يقف بمحطة المنيا وملوي وأسيوط وطهطا وسوهاج وجرجا ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وكوم إمبو إلى أن يصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة 3:55 دقيقة.

محطات وقوف قطار رقم 1949 «أسوان – القاهرة»

من المقرر أن يقف القطار بعد خروجه من محطة أسوان في تمام الساعة 9:00 بمحطة كوم إمبو وإدفو والأقصر وقنا ونجع حمادي وسوهاج ويمر بمحطة المراغة ويقف بعدها بمحطة طهطا وأسيوط وملوي والمنيا ومغاغة وبني سويف، ثم يمر بمحطة الواسطى ويقف بمحطة الجيزة والقاهرة وبنها وطنطا ثم يمر بمحطة كفر الزيات ويقف بمحطة دمنهور ويمر بمحطة كفر الدوار ويقف بمحطة سيدي جابر، إلى أن يصل إلى محطة الإسكندرية في تمام الساعة 00:50 دقيقة.

محطات وقوف قطار رقم 1940 «القاهرة – أسوان»

من المقرر أن يتحرك القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 21:50 دقيقة ويقف بمحطة الجيزة ثم يمر بمحطة مغاغة ويقف بمحطة المنيا ثم يمر بمحطة ديروط ويقف بمحطة أسيوط وسوهاج ويمر بمحطة أبوتشت ثم يقف بمحطة نجع حمادي وقنا والأقصر وإسنا وإدفو وكلابشة وكوم إمبو ودراو وأخيراً يقف بمحطة أسوان في تمام الساعة 10:10 دقائق.

محطات وقوف قطار رقم 1941 «أسوان – القاهرة»

يتحرك القطار من محطة أسوان في تمام الساعة 22:30 دقيقة ويقف بمحطة دراو وكوم إمبو وكلابشة وإدفو وإسنا والأقصر وقنا ونجع حمادي وسوهاج وأسيوط، ثم يمر القطار بمحطة ملوي ويقف في محطة المنيا ويمر بمحطتي بني سويف والواسطى ويقف بمحطة الجيزة إلى أن يصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 11:10 دقائق.

محطات وقوف قطار رقم 1942 «القاهرة – أسوان»

من المقرر أن يتحرك القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 18:30 دقيقة ثم يقف بمحطة الجيزة ويمر بمحطتي العياط والواسطى والفشن والمنيا وديروط ويقف بمحطة أسيوط وسوهاج ويمر بمحطة نجع حمادي ويقف بمحطة قنا ثم يمر بمحطة قفط ويقف بمحطة الأقصر وإسنا وإدفو وكلابشة وكوم إمبو ودراو وأخيراً يصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة 7:05 دقائق.

محطات وقوف قطار رقم 1943 «أسوان – القاهرة»

يتحرك القطار من محطة أسوان في تمام الساعة 19:50 دقيقة ويقف بمحطة دراو وكوم إمبو وكلابشة وإدفو وإسنا والأقصر ويمر بمحطة قفط ويقف بمحطة قنا ونجع حمادي ويمر بمحطة العسيرات ثم يقف بمحطة سوهاج وأسيوط ويمر بمحطة ديروط ويقف بمحطة المنيا ويمر بمحطة بني سويف والعياط والواسطى ويقف بمحطة الجيزة ثم يصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 8:40 دقيقة.

محطات وقوف قطار رقم 1944 «القاهرة – أسوان»

يتحرك القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 00:40 دقيقة ثم يقف بمحطة الجيزة وبني سويف ومغاغة والمنيا وملوي وأسيوط وطهطا وسوهاج وجرجا ويمر بمحطة فرشوط ويقف بمحطة نجع حمادي وقنا ويمر بمحطة الشتهورية ويقف بمحطة الأقصر وإسنا ويمر بمحطة السباعية ويقف بمحطة إدفو وكلابشة وكوم إمبو وأخيراً يصل إلى محطة أسوان الساعة 13:45 دقيقة.

محطات وقوف قطار رقم 1945 «أسوان – القاهرة»

يتحرك القطار من محطة أسوان الساعة 10:30 دقيقة ويقف بمحطة كوم إمبو وكلابشة وإدفو وإسنا والأقصر وقنا ونجع حمادي ويمر بمحطة أبوتشت ثم يقف بمحطة جرجا وسوهاج وطهطا وأسيوط وملوي والمنيا ومغاغة وبني سويف والجيزة ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 23:05 دقائق.

محطات وقوف قطار رقم 1946 «القاهرة – أسوان»

يتحرك القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 17:00 ويقف بمحطة الجيزة ويمر بمحطة الواسطى ثم يقف بمحطة بني سويف ومغاغة والمنيا وملوي وأسيوط وطهطا وسوهاج ويمر بمحطة البلينا ويقف بمحطة نجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وكوم إمبو ويصل إلى محطة أسوان الساعة 5:10 دقائق.

محطات وقوف قطار رقم 1947 «أسوان – القاهرة»

يتحرك القطار من محطة أسوان الساعة 9:00 ويقف بمحطة كوم إمبو وإدفو والأقصر وقنا ونجع حمادي وسوهاج ويمر بمحطة المراغة ويقف بمحطة طهطا وأسيوط وملوي والمنيا ومغاغة وبني سويف ويمر بمحطة الواسطى ويقف بمحطة الجيزة ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 21:35 دقيقة.