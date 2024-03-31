أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الفطر 2024، موضحة أنه تقرر تشغيل 10 قطارات إضافية خلال فترة العيد، مؤكدة أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد، والتنبيه على ضرورة صيانة جميع القطارات بصورة مستمرة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

مواعيد القطارات الإضافية

ترصد الوطن في التقرير التالي، مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الفطر 2024، وهي كالآتي:

قطار رقم 1940 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «القاهرة - أسوان»

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 21:50

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 10:10 دقائق

قطار رقم 1941 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «أسوان - القاهرة»

- يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 22:30 دقيقة

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 11:10 دقائق

قطار رقم 1942 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «القاهرة – أسوان»

- يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 18:30 دقيقة

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 7:05 دقائق

قطار رقم 1943 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «أسوان – القاهرة»

- يتحرك القطار من محطة أسوان الساعة 19:50 دقيقة

- يصل القطار إلى محطة الجيزة الساعة 8:20 دقيقة

قطار رقم 1944 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «القاهرة - أسوان»

- يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:40

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 13:45

قطار رقم 1946 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «القاهرة – أسوان»

- يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 17:00

- يصل القطار إلى محطة الأقصر الساعة 2:20 دقيقة

قطار رقم 1947 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «أسوان – القاهرة»

- يتحرك القطار من محطة أسوان الساعة 9:00

- يصل القطار إلى محطة بني سويف الساعة 19:53 دقيقة.

قطار رقم 1949 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «أسوان – الإسكندرية»

- يتحرك القطار من محطة أسوان الساعة 9:00

- يصل القطار إلى محطة الإسكندرية الساعة 00:50 دقيقة

قطار رقم 1948 ثالث مكيفة

- يعمل القطار على خط «الإسكندرية – أسوان»

- يتحرك القطار من محطة الإسكندرية الساعة 11:50 دقيقة

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 3:55 دقيقة