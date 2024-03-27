كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان وأسعار التذاكر، موضحة أنه توجد أكثر من وسيلة لحجر تذاكر القطارات سواء من شبابيك التذاكر أو الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان وأسعار التذاكر

ترصد الوطن في التقرير التالي، مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان وأسعار التذاكر، وهي كالآتي:

قطار 1010 روسي

يتحرك من القاهرة الساعة 00:5 صباحاً ويصل إلى أسوان الساعة 2:30 صباحاً

سعر التذكرة: 100 جنيها

قطار رقم 1902 مكيف

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 00:20 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 1:20 مساءً

سعر التذاكر: 145 جنيها

قطار رقم 3006 روسي

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 00:50 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 1:30 صباحاً

سعر التذاكر: 170 جنيها

قطار رقم 934 خدمة خاصة

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 1:15 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 11:00 صباحاً

سعر التذاكرة: 190 جنيها

قطار رقم 980 خدمة خاصة

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:00 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 10:25 مساءً

سعر التذكرة: 215 جنيها

قطار رقم 80 روسي

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:00 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 2:05 صباحاً

سعر التذكرة: 100 جنيها

قطار رقم 1004 روسي

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:30 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 11:10 مساءً

سعر التذكرة: 100 جنيها

قطار رقم 2010 مكيف

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 10:00 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 10:55 مساءً

سعر التذكرة: 145 جنيها

قطار رقم 982 خدمة خاصة

يتحرك من محطة القاهرة 12:00 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 2:25 صباحاً

سعر التذكرة: 215 جنيها

قطار رقم 164 روسي

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 3:30 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 7:40 صباحاً

سعر التذكرة: 100 جنيها

قطار رقم 2006 خدمة خاصة

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 5:15 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 6:00 صباحاً

سعر التذكرة: 215 جنيها

قطار رقم 2012 مكيف روسي

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 5:30 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 6:20 صباحاً

سعر التذكرة: 170 جنيها

قطار رقم 80 روسي

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:00 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 2:05 صباحاً

سعر التذكرة: 100 جنيها

قطار رقم 1004 روسي

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:30 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 11:10 مساءً

سعر التذكرة: 100 جنيها

قطار رقم 2001 مكيف

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 1:00 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 10:55 مساءً

سعر التذكرة: 100 جنيها

قطار رقم 982 خدمة خاصة

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 12:00 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 2:25 صباحاً

سعر التذكرة: 215 جنيها

قطار رقم 164 روسي

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 3:30 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 7:40 صباحاً

سعر التذكرة: 100 جنيها

قطار رقم 2030 تالجو

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 6:40 صباحاً

قطار رقم 988 مكيف روسي

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7:10 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 7:50 صباحاً

قطار رقم 1086 نوم

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 8:55 صباحاً

قطار رقم 86 نوم

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7:45 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 9:25 صباحاً

قطار رقم 1012 روسي

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:20 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 1:15 صباحاً

قطار رقم 2014 مكيف مطور

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:00 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 9:40 صباحاً

قطار رقم 88 مكيف

يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 9:25 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 12:10 مساءً

سعر التذكرة: 145 جنيها

قطار رقم 1940 مكيف روسي

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:50 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 1:30 صباحاً

سعر التذكرة: 215 جنيها

قطار رقم 996 خدمة خاصة

يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 10:00 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 11:30 صباحا

سعر التذكرة: 215 جنيها

قطار رقم 2008 خدمة خاصة

يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 11:00 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 1:05 صباحاً

سعر التذكرة: 215 جنيها

قطار رقم 1008 روسي

يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 11:15 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 11:45 صباحاً