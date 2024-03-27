مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان وأسعار التذاكر
كتب:
كريم روماني
10:42 م | الأربعاء 27 مارس 2024
حركة القطارات - صورة أرشيفية
كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان وأسعار التذاكر، موضحة أنه توجد أكثر من وسيلة لحجر تذاكر القطارات سواء من شبابيك التذاكر أو الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان وأسعار التذاكر
ترصد الوطن في التقرير التالي، مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان وأسعار التذاكر، وهي كالآتي:
قطار 1010 روسي
يتحرك من القاهرة الساعة 00:5 صباحاً ويصل إلى أسوان الساعة 2:30 صباحاً
سعر التذكرة: 100 جنيها
قطار رقم 1902 مكيف
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 00:20 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 1:20 مساءً
سعر التذاكر: 145 جنيها
قطار رقم 3006 روسي
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 00:50 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 1:30 صباحاً
سعر التذاكر: 170 جنيها
قطار رقم 934 خدمة خاصة
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 1:15 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 11:00 صباحاً
سعر التذاكرة: 190 جنيها
قطار رقم 980 خدمة خاصة
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:00 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 10:25 مساءً
سعر التذكرة: 215 جنيها
قطار رقم 80 روسي
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:00 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 2:05 صباحاً
سعر التذكرة: 100 جنيها
قطار رقم 1004 روسي
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:30 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 11:10 مساءً
سعر التذكرة: 100 جنيها
قطار رقم 2010 مكيف
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 10:00 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 10:55 مساءً
سعر التذكرة: 145 جنيها
قطار رقم 982 خدمة خاصة
يتحرك من محطة القاهرة 12:00 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 2:25 صباحاً
سعر التذكرة: 215 جنيها
قطار رقم 164 روسي
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 3:30 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 7:40 صباحاً
سعر التذكرة: 100 جنيها
قطار رقم 2006 خدمة خاصة
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 5:15 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 6:00 صباحاً
سعر التذكرة: 215 جنيها
قطار رقم 2012 مكيف روسي
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 5:30 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 6:20 صباحاً
سعر التذكرة: 170 جنيها
قطار رقم 80 روسي
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:00 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 2:05 صباحاً
سعر التذكرة: 100 جنيها
قطار رقم 1004 روسي
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:30 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 11:10 مساءً
سعر التذكرة: 100 جنيها
قطار رقم 2001 مكيف
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 1:00 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 10:55 مساءً
سعر التذكرة: 100 جنيها
قطار رقم 982 خدمة خاصة
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 12:00 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 2:25 صباحاً
سعر التذكرة: 215 جنيها
قطار رقم 164 روسي
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 3:30 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 7:40 صباحاً
سعر التذكرة: 100 جنيها
قطار رقم 2030 تالجو
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 6:40 صباحاً
قطار رقم 988 مكيف روسي
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7:10 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 7:50 صباحاً
قطار رقم 1086 نوم
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 8:55 صباحاً
قطار رقم 86 نوم
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7:45 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 9:25 صباحاً
قطار رقم 1012 روسي
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:20 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 1:15 صباحاً
قطار رقم 2014 مكيف مطور
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:00 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 9:40 صباحاً
قطار رقم 88 مكيف
يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 9:25 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 12:10 مساءً
سعر التذكرة: 145 جنيها
قطار رقم 1940 مكيف روسي
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:50 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 1:30 صباحاً
سعر التذكرة: 215 جنيها
قطار رقم 996 خدمة خاصة
يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 10:00 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 11:30 صباحا
سعر التذكرة: 215 جنيها
قطار رقم 2008 خدمة خاصة
يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 11:00 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 1:05 صباحاً
سعر التذكرة: 215 جنيها
قطار رقم 1008 روسي
يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 11:15 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 11:45 صباحاً