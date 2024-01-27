السفير أيمن الدسوقي: الدواء المصري متوفر في الصيدليات الغانية (فيديو)

أكد أيمن الدسوقي سفير مصر في غانا، أن الدواء المصري متوفر في الصيدليات الغانية، كما أنه يتميز بالسعر المناسب والجودة العالية.

وقال «الدسوقي» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من غانا، أن هناك تحرك إيجابي بين مصر وغانا، مشيرا إلى هناك تدفق استثمارات غانية في مصر، من خلال إنشاء مصانع مشتركة بين البلدين، وخلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح العديد من المصانع الغانية في مصر.

وأكمل: من الوارد أن يتم زراعة الأرز في غانا للاستفادة من أراضيها الخصبة، وأنه يأمل أن تستمر زيادة الصادرات بين مصر وغانا، كما أن هناك تشجيع لرجال الأعمال المصريين للعمل في إفريقيا.

وأكد أن رئيس غانا أبدى تقديره لاهتمام الرئيس السيسي بالقارة الإفريقية، كما أنه وجه الشكر للرئيس السيسي على الجهود المصرية في علاج الأفارقة، مشيرًا إلى أن الواردات الغانية من مصر، هي الأسمنت والأجهزة المنزلية وبعض الأغذية ومنتجات الألبان.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد الرحلات المباشرة من مصر إلى غانا، إلى 5 رحلات أسبوعيا، لزيادة عدد السياح من غانا إلى مصر.