«الدواء»: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بقيمة 20 مليون جنيه في عدد من الصيدليات

أعلنت هيئة الدواء المصرية، قيامها بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة في المحافظات، خلال يناير الماضي، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.

وجرى المرور على أكثر من 9000 مؤسسة صيدلية من الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسؤول، أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.

تمكن مفتشو هيئة الدواء المصرية من ضبط عدد من الأماكن غير المرخصة؛ بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات المخالفة؛ إذ بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات نحو 20 مليون جنيه مصري.

وجرى خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات الصيدلية التي جرى المرور عليها بكل المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، والتي يجري تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي للهيئة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.