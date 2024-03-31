«الضويني» يتفقد الإفطار الجماعي لذوي الهمم بالجامع الأزهر

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، قبل أذان المغرب، تجهيزات الإفطار الجماعي التي انطلقت عقب صلاة العصر مباشرة، كما حرص على تفقد الإفطار الجامعي لذوي القدرات الخاصة، حيث تم تنظيم إفطار جماعي لهم، في لفتة إنسانية وتكريما لهم.

تجهيزات الإفطار الجماعي

كما تفقد اليوم عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وهاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم درس الوعظ بلغة الإشارة للصم والبكم والذي ينظمه الجامع الأزهر للعام الثاني على التوالي.

مترجمة لغة الإشارة تنقل تحيات شيخ الأزهر للحضور

ونقلا عن وكيل الأزهر، نقلت مترجمة لغة الإشارة للحضور تحيات الإمام، واهتمامه بمُتحدي الإعاقة وخاصة الصم والبكم، مؤكدا دعم الأزهر الشريف لهم وتقديم كافة الخدمات.

وتناولت منى عاشور، الواعظة بالأزهر وعضو المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة، درس الوعظ بعنوان «ليلة القدر»، حيث يحضر كل أحد بالجامع الأزهر، مجموعة من الصم وضعاف السمع لتعلم أمور دينهم من قبل العلم والعلماء الأزهر الشريف، وقد عبّر الصم عن مدى سعادتهم وامتنانهم للأزهر الشريف وشيخه الإمام الطيب.

وحضر اليوم الأحد، عدد من الصم وضعاف السمع من الرجال والنساء والشباب والفتيات، وكانت المحاضرة تفاعلية حيث كثرت الأسئلة أثناء المحاضرة من الصم وضعاف السمع، كما تطرقت الواعظة إلى الحديث عن بعض المشكلات التي تواجههم مع أبنائهم في التربية يوجد مجموعة من الصم لهم أبناء سامعين والبعض لهم أبناء صم فقامت الواعظة بطرح بعض الحلول كما وجهتهم لحضور البرنامج الإلكتروني لواعظات الأزهر الشريف الخاص بأبناء الصم.