يواصل الكبير خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8، محاولاته للتصدي للمطاريد بعد نزولهم إلى المزريطة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22 على قناة on في رمضان

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22 على قناة on في رمضان العرض الأول في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة صباحًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8

وبدأ الكبير خلال الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8 في تأمين الدوار خوفا من اقتحام المطاريد؛ إذ فكر في تركيب كاميرات في المنزل وخارجه.

ومن ناحية أخرى، لا يزال الكبير لا يعلم أي شيء عن الغوريلا التي اشترتها مربوحة ولكن كشف الأمر كل من جوني والعترة، ولكنها طلبت منهم ألا يقول أحد منهم للكبير.