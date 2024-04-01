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مواعيد تشغيل القطارات الإضافية في عيد الفطر المبارك.. تنطلق 6 أبريل

كتب:

كريم روماني
04:16 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
حركة القطارات - صورة أرشيفية

حركة القطارات - صورة أرشيفية

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال عيد الفطر المبارك 2024، موضحة أن القطارات الجديدة تعمل اعتبارًا من يوم 6 من شهر أبريل، في إطار تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

مواعيد تشغيل القطارات الإضافية  

ترصد الوطن في السطور التالية، مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال عيد الفطر المبارك 2024، وهي كالآتي: 

- استكمال التركيب المقرر بكل القطارات الإكسبريس والركاب على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، وتتابع حركة سفر جمهور الركاب بداية من يوم 6 أبريل حتى 18 من الشهر نفسه

- اعتبارًا من يوم 6 أبريل، يجري تشغيل قطار مخصوص برقم 1940 على خط «القاهرة – أسوان»، وذلك حتى يوم 14 من الشهر نفسه

- اعتبارًا من يوم 7 من الشهر نفسه،  تشغيل رقم 1941 «أسوان – القاهرة» حتى يوم 19

- اعتبارًا من يوم 6 أبريل يتم تشغيل قطار رقم 1942 مخصوص بعربات ثالثة مكيفة حتى يوم 18 من الشهر نفسه

- اعتبارًا من يوم 7 أبريل يتم تشغيل قطار رقم 1943 «أسوان – القاهرة» حتى يوم 19 من الشهر نفسه.

- اعتبارًا من ليلة 6 و 7 أبريل يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1944 «القاهرة – أسوان» حتى ليلة 18 و19 من الشهر نفسه.

- اعتبارًا من يوم 8 أبريل يتم تشغيل قطار رقم 1945 «أسوان – القاهرة» مخصوص بعربات ثالثة مكيفة

- اعتبارًا من يوم 7 أبريل يتم تشغيل قطار برقم 1948 «الإسكندرية – أسوان» بعربات ثالثة مكيفة

شغيل قطار «أسوان – الإسكندرية»

- اعتبارًا من يوم 13 أبريل يتم تشغيل قطار رقم 1949 «أسوان – الإسكندرية»

- يتم تشغيل فوراغ قطاري 1948 و1949 للجمهور ما بين «القاهرة – الإسكندرية»

- تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة من «القاهرة – أسوان» اعتبارًا من يوم 8 أبريل حتى يوم 12 من الشهر نفسه

- اعتبارًا من 12 أبريل يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1947 «أسوان – القاهرة»

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.