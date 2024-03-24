عقوبات جديدة للمخالفين لتعليمات «السكة الحديد».. حبس وغرامة

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قائمة من السلوكيات التي تُعاقب بغرامة 20 ألف جنيه، والحبس لمدة سنة حد أقصى، وذلك من منطلق حرصها على توعية المواطنين.

سلوكات تضر بصاحبها

وبحسب تقرير الهيئة، ترصد «الوطن» السلوكيات التي تُطبق عليها الغرامات المذكورة، وهي:

- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها

- اجتياز خطوط وجسور السكة الحديد في جميع الأحوال

- عدم الالتزام بشروط عبور خطوط السكة الحديد التي تقررها الهيئة

- وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية

- استخدام قضبان السكة الحديد، أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قطارات تكون ملك للغير بدون إذن مُسبق

مخاطر ظاهرة المعابر غير الشرعية على القضبان

وأشارت الهيئة إلى أن العقوبة قد تصل إلى تطبيق الحبس والغرامة معا على مُرتكبي هذه السلوكيات، مشددة على المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد استخدام هذا المرفق الحيوي، لذا عقدت ندوة شعبية للتوعية ضد مخاطر ظاهرة المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية.

وبحسب توجيهات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عقدت ندوة توعية تحت عنوان «سلامتك تهمنا» لمناشدة جمهور الركاب من قائدي المركبات وسائقي «توك توك»، وقائدي الدراجات البخارية والمشاة بقاعة مجلس محلي مدينة نجع حمادي.

وتستهدف الندوات التوعية بالالتزام بعبور خطوط السكك الحديدية من الأماكن المعدة للعبور، وهي الكباري والمزلقانات القانونية والأنفاق، وعدم استخدام أو إنشاء معابر غير قانونية على كل خطوط السكك الحديدية، وأيضا عدم فتح أي معابر غير قانونية، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، وعدم التعرض للمساءلة القانونية.