مختار نوح: الإخوان و«الحشاشين» متفقتان في زرع كراهية الرأي الآخر

قال الدكتور مختار نوح الكاتب والمحامي، إنّ صلة الرحم كانت أضعف من رابط الجماعة، سواء الإخوان أو الحشاشين، لافتًا إلى أنه كان يشارك في منع أحمد السكري من إلقاء الخطب على الرغم من قرابته له.

وأكد «نوح» خلال حواره لبرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، بعنوان «الإخوان- الحشاشين»، أنه بين الحشاشين والإخوان تطابق كامل وليس تشابه، وجرى قتل بعض الأعضاء المنشقين عن الإخوان كما حدث مع الحشاشين: «هناك مدرسة تزرع وتخرج نفس الثمرة، كراهية الآخر والحوار والرأي الآخر، وكراهية المنشق».

الاستعانة بالدين لتحقيق أغراض شخصية

وأردف أنّ الاستعانة بالدين من أجل تحقيق أغراض شخصية، أمر ثابت في إسرائيل وداعش والإخوان، وهو ليس تشابه وإنما تطابق، مشيرا إلى أنّ شكري مصطفى كان يستعين بليبيا ضد الرئيس الراحل أنور السادات: «هذا التطابق موروث، كأنهم جماعة واحدة».

برنامج الشاهد

برنامج الشاهد يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.