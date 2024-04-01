دعاء فجر اليوم الثاني والعشرين من رمضان.. «اللهم عافنا في أبداننا»

في فجر اليوم الثاني والعشرين من رمضان، يستكمل المسلمون الدعاء في الليالي العشر الأواخر من الشهر المبارك والدعاء في تلك الليلة المباركة، فهي أيام معدودات بها الخير والبركة واستجابة الدعاء وخاصة في الفجر حيث يناجي العبد ربه بما يريد لتحقيقه.

دعاء فجر اليوم الثاني والعشرين من رمضان

وحول دعاء فجر اليوم الثاني والعشرين، نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أبرز الأدعية التي يمكن ترديدها في هذه الليالي العشر الأواخر من رمضان وهي على سبيل المثال:

- اللهم إنك عفُوٌّ تُحبُّ العفو فاعفُ عنَّا.

- اللهمَّ عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، لك الحمد على جمالك وجلالك وعظمتك وكبريائك يا رب العالمين.

- اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت، اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.

- اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

- اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

- اللهم ارحم موتانا واشفِ مرضانا.

- اللهم منك الفرج وإليك الفرج.

- اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم، أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون.

- اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تُؤتي عبادك الصالحين.

- اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا ولوالدينا ولموتانا وموتى المسلمين أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الرحمين.