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دراما المتحدة

دعاء فجر اليوم الحادي والعشرين من رمضان.. «اللهم اصرف عني كل شر»

كتب:

مريم شريف
02:22 ص | الأحد 31 مارس 2024
دعاء فجر اليوم الحادي والعشرين من رمضان

دعاء فجر اليوم الحادي والعشرين من رمضان

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، يكثر المسلمون من الطاعات والصدقات والتضرع إلى المولى سبحانه وتعالى من أجل أنّ يغفر لهم ذنوبهم وأنّ يحسن خاتمتهم ويحقق كل ما يطمحون إليه، لذا يزداد البحث عن دعاء فجر اليوم الحادي والعشرين من رمضان.

دعاء فجر اليوم الحادي والعشرين من رمضان

وحول دعاء فجر اليوم الحادي والعشرين من رمضان، كشفت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه لا يوجد صيغة ثابتة للدعاء في تلك الأيام المباركة، مشيرة إلى عدد من الأدعية يمكن ترديدها في هذا اليوم كما يلي:

- اللهم أَحْيِنَا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفَّنا مسلمين تائبين ولا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين يا رب العالمين.

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

- اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

أدعية يستحب ترديدها

- اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

-اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة.

- اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين.

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